Brussels staatssecretaris roept op om “bommakende Factcheckers” in één-programma te schrappen

Brussels staatssecretaris Bianca Debaets is verontwaardigd dat het één-programma “Factcheckers” zal testen hoe makkelijk je een bom van de aanslagen van 22 maart kan namaken, en dat aan de vooravond van de herdenking van de aanslagen in Brussel en Zaventem. Debaets roept op dat item te schrappen. De VRT benadrukt dat er niet zal getoond worden hoe een bom gemaakt wordt.

“Ik respecteer uiteraard de vrije media en de onafhankelijkheid van de programmatie van de openbare omroep”, zegt Debaets. “De VRT biedt bijzonder veel kwaliteit en boeiende informatie aan haar lezers, kijkers en luisteraars. Maar duiden hoe en of een bom kan nagemaakt worden op de vooravond van de herdenking van de aanslagen is niet alleen zeer onrespectvol, maar ook gevaarlijk.”

Online zijn er op allerlei fora al instructies en handleidingen terug te vinden zijn voor het maken van een bom. Dat de openbare omroep dit nog eens in de kijker zet, gaat een brug te ver voor de staatssecretaris. “Dit lijkt op de kat bij de melk zetten”, vindt Debaets. “Mensen die met de gedachten rondlopen om aanslagen te plegen zijn gevaarlijk en mogen niet getriggerd worden door een didactisch programma dat publiek beschikbaar is in het hele land. Daar komen nog eens de recente, verschrikkelijke gebeurtenissen in het buitenland bij en de granaatontploffingen in Antwerpen.”

De openbare omroep zou de nodige maatregelen nemen voor het wegbliepen van de ingrediënten die nodig zijn voor het maken van een bom, maar dat is voor Debaets onvoldoende. De gevoeligheid is drie jaar na de aanslagen nog te groot, vindt de staatssecretaris.

De VRT benadrukt dat er woensdagavond in het Eén-programma “Factcheckers” niet getoond wordt hoe een bom gemaakt wordt. Het item wordt dus wel degelijk uitgezonden en focust op het feit dat ingrediënten voor het maken van een bom nog steeds makkelijk te verkrijgen zijn.

“Voor alle duidelijkheid er wordt woensdagavond in ‘Factcheckers’ géén bom gemaakt en we tonen ook niet hoe dat moet”, zegt Olivier Goris, netmanager van Eén. “Thomas, Jan en Britt tonen wel aan dat je de ingrediënten hiervoor nog steeds zonder problemen kan kopen, en dat de controle hierop niet goed werkt. We vinden dit bijzonder relevant en zullen daarom het item uitzenden.”

Er worden geen beelden getoond waarop te zien is hoe een bom kan gemaakt worden. Met het item willen de makers van het programma tonen dat bepaalde ingrediënten gewoon in de drogisterij verkrijgbaar zijn en gaan ze na of hierop controle bestaat. Een expert zal ook het gevaar uitleggen van de samenstelling en vermenging van de ingrediënten.