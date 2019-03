Stille optocht in Utrecht vrijdag voor slachtoffers van schietpartij

In de Nederlandse stad Utrecht vindt vrijdagavond een stille tocht plaats om de slachtoffers van de schietpartij van maandag te herdenken.

De tocht zal om 19.00 uur beginnen in de omgeving van het Jaarbeursplein. Van daaruit gaat de stoet naar het 24 Oktoberplein, de plaats waar Gökmen T. maandag drie mensen doodschoot en verschillende anderen verwondde. De deelnemers aan de optocht zullen aan de gedenkplaats op dat plein ook bloemen kunnen neerleggen.

De organisatoren van de optocht willen dat mensen een zaklamp aandoen. Ook wordt gevraagd om witte en rode bloemen mee te nemen, een verwijzing naar de kleuren van de Utrechtse vlag.

De gemeente ondersteunt de initiatiefnemers van de tocht. “Op vrijdagavond 22 maart om 19.00 uur is er een stille tocht waarbij we samen onze gevoelens en emoties delen. We tonen ons respect en medeleven aan de getroffenen en hun nabestaanden”, zo laat Utrecht weten.