Russische bondscoach in aparte persconferentie: “Wij weten hoe we Belgen moeten aanpakken”

Geen al te heldere persconferentie van Russisch bondscoach Stanislav Cherchesov deze middag, maar toch had die veel opgestoken van de 5-2-nederlaag van de Belgen in Zwitserland. “Zij hebben getoond hoe je België kan verslaan.” De Russen hebben een plan.

Klein communicatieprobleem tijdens het persmoment van de Russen deze middag. Het Russisch en Nederlands hebben al niet bijster veel gelijkenissen, maar als ook de tolk het laat afweten, dan heb je echt een probleem. Zeker omdat bondscoach Stanislav Cherchesov en spits Artem Dzyuba ook bij vragen in het Engels of het Frans in Keulen horen donderen. Hebben wij uit het weinig verstaanbare toch kunnen opmaken: “België is favoriet. Maar voor ons is het leuk om te spelen tegen een topland. Daar word je zelf alleen maar beter van.”

Geleerd van Zwitserland

Cherchesov heeft aandachtig de laatste partijen van de Belgen gezien, incluis de 5-2-nederlaag op bezoek bij Zwitserland. “Wat ik daaruit geleerd heb? Dat Zwitserland getoond heeft hoe je de Rode Duivels kunt verslaan”, aldus de bondscoach. “We zullen zien of ons dat ook zal lukken. We hebben de afgelopen maanden genoeg informatie verzameld over België. We weten hoe ze spelen en we weten wat wij moeten doen. We kampen met een aantal geblesseerd, maar we hebben genoeg reservespelers om dat op te vangen.”

Dzyuba staat droog

Verwacht wordt dat Rusland een dubbele, verdedigende lijn zal optrekken. Vooraan wordt er gerekend op Artem Dzyuba, held van de WK-campagne met drie treffers, om toch minstens één bal tegen de netten te prikken. De spits van Zenit Sint-Petersburg is sinds het wereldkampioenschap wel niet bepaald in topvorm, zijn laatste officiële doelpunt dateert al van oktober. “Ik weet dat het mijn taak is om te scoren”, zegt Dzyuba. “Maar het is vooral een discussie die in de media leeft en niet bij mij of bij de nationale ploeg.”

En weg waren, ze. Aparte persconferentie.