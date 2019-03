STVV-manager Tom Van Den Abbeele op zucht van overgang naar het Nederlandse NAC

Tom Van Den Abbeele, General Manager of Sports bij STVV, is naar alle waarschijnlijkheid bezig aan zijn laatste werkdagen voor de Kanaries. Van Den Abbeele kreeg een interessant voorstel van NAC Breda om ginds technisch directeur te worden, daar wil de Oost-Vlaming graag op ingaan. STVV is niet van plan om VDA veel in de weg te leggen.

De deal wordt allicht begin volgende week afgerond, als Van Den Abbeele terug is van een scoutingsopdracht in Italië. STVV is niet van plan om Van Den Abbeele op korte termijn te vervangen. Takayuki Tateishi en Andre Pinto leiden in Sint-Truiden het sportieve plaatje