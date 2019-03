Gescheiden mensen kunnen zich binnenkort laten registreren als “ongehuwd”

Mensen die uit de echt gescheiden zijn, weduwnaars en weduwes kunnen zich binnenkort bij de burgerlijke stand laten registreren als ongehuwd. De Kamercommissie Binnenlandse Zaken heeft daarover met een ruime meerderheid een wetsvoorstel goedgekeurd. PS, MR, Open Vld en N-VA hadden voorstellen in die zin ingediend.

De vermelding “uit de echt gescheiden” wordt, volgens de indieners van het voorstel, vaak als stigmatiserend of pejoratief ervaren. Voor weduwen en weduwnaars kan de terugkeer naar de vermelding “ongehuwd” een stap in de verwerking van het rouwproces betekenen.

“De algemene regel is dat de burgerlijke staat niet meer vermeld staat op documenten. De uitzonderingen worden door de minister bepaald. Hier kan de burger verzoeken de staat ‘uit de echt gescheiden’ te vervangen door ‘ongehuwd’ tenzij de term ‘uit de echt gescheiden’ voor de goede werking strikt noodzakelijk blijft”, zegt Kristien Van Vaerenbergh (N-VA).

Voor weduwen en weduwnaars kan de terugkeer naar de vermelding “ongehuwd” een stap in de verwerking van het rouwproces betekenen. “Ook hier laten we de keuze aan de weduwe of weduwnaar. Sommigen willen deze titel juist houden als herinnering aan hun overleden echtgenoot. We gaan ze dus niet verplichten te veranderen”, zegt Van Vaerenbergh.