Het lenterapport van Club Brugge: 7/10, nog niet de beste van de klas

Terugkijken op de reguliere competitie, wegkijkend van de goeie Champions League-campagne, kan er voor Club brugge maar één conclusie zijn: behoorlijk zonder meer. Na Club-Genk klopte coach Ivan Leko zich wel heel hard op de borst: Wie is nu de beste ploeg van het land...?! Dat zal nog moeten blijken. In de afgelopen dertig speeldagen was het warm en koud voor blauw-zwart: soms steengoed, maar vooral te onregelmatig. Vorig seizoen werd het kampioen in de reguliere competitie, nu moet het het in de play-offs maar bewijzen.