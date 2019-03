Het lenterapport van Standard: 6/10, Rouches blijven groot mysterie

Vijf punten bedraagt de achterstand van Standard op leider RC Genk. Dat oogt niet onoverbrugbaar, maar het is de vraag welke Rouches we straks te zien gaan krijgen. De wervelwind die het soms kan zijn of het elftal dat steeds weer hervalt in domme foutjes? Als de reguliere competitie één ding heeft uitgewezen, dan is het wel dat dit Standard een groot mysterie is.