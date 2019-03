Bart De Wever kan niet lachen met opmerkelijke tweet van Wouter Beke: “Grenadeproof”

“Afspraak in Antwerpen, dus ik heb nog even het gepaste vervoer geregeld”, luidt het in een opmerkelijke tweet van Wouter Beke (CD&V). In een bijhorende foto poseert de partijvoorzitter voor een oude Amerikaanse tank in Leopoldsburg.

Om alle twijfel weg te nemen schreef Beke bij de tweet #grenadeproof. Daarmee verwijst hij naar de recente incidenten in het Antwerpse drugsmilieu waarbij granaten ontploften.

LEES OOK: Bart De Wever: “Het fenomeen zal niet verdwijnen” (+)

Met de verkiezingen in aantocht lijken de twee partijen steeds vaker met elkaar overhoop te liggen. Bart De Wever (N-VA) kan de grap niet smaken. “Klasse: je hebt het of je hebt het niet”, reageerde het kabinet van de Antwerpse burgemeester bij VTM Nieuws. Daarmee citeren ze Beke zelf. Die zei vorige week hetzelfde over De Wever naar aanleiding van diens uitspraken over het Europees lijsttrekkerschap van vicepremier Kris Peeters.