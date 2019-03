Wolf bijt drie alpaca’s dood in Limburg

Peer - In Peer zijn woensdagochtend drie alpaca’s doodgebeten. De dieren zijn naar alle waarschijnlijkheid het slachtoffer geworden van de wolf. In de regio zijn de voorbije weken ook verschillende schapen aangevallen.

De drie alpaca’s - een soort van kleine en tengere lama’s - zijn aangevallen in Peer, pal in het leefgebied van wolven Naya en August. Eén van de dieren is grotendeels opgepeuzeld, terwijl de andere twee enkel een dodelijke beet kregen.

Het Agentschap Natuur en Bos (ANB) kwam ter plaatse om stalen af te nemen. “Het is nog niet zeker dat het daadwerkelijk om een aanval van wolven gaat”, zegt de woordvoerster. “We laten DNA-stalen afnemen en op basis daarvan kunnen we pas uitsluitsel geven. Het is wel zo dat er een aantal patronen terugkeren die typisch zijn voor wolven.”

In de regio zijn de voorbije weken ook verschillende schapen aangevallen. Sinds de wolven in ons land zijn, zijn er volgens het ANB al vijftien schapen doodgebeten.

Opmerkelijk

“Dat het nu om alpaca’s gaat, is opmerkelijk”, zegt Jan Loos, wolvenexpert van Landschap vzw. “Hun grote broer de lama wordt op sommige plaatsen net ingezet om aanvallen van wolven tegen schapen af te wenden. Alpaca’s neigen qua grootte wel meer naar schapen. Voor een wolf is dat een aantrekkelijk prooi. Nochtans kunnen we de dieren heel makkelijk tegenhouden: vijf schrikdraden onder stroom, 1,2 meter hoog volstaat. Veel mensen willen dat maar niet begrijpen.”

Steven Matheï, de burgemeester van Peer, krijgt veel vragen over de wolven en wil daar de komende dagen en weken op inspelen. Zo komt er binnenkort een infoavond om de bewoners te informeren hoe ze aanvallen kunnen voorkomen.