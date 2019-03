Bert van Marwijk gaat Verenigde Arabische Emiraten coachen

Brussel - Bert van Marwijk gaat aan de slag als bondscoach van de Verenigde Arabische Emiraten. Het wordt voor de 66-jarige Nederlander de vierde klus als coach van een nationale ploeg.

De 66-jarige Van Marwijk was van 2015 tot 2017 bondscoach van Saoedi-Arabië. Met dat land plaatste hij zich voor het WK van 2018 in Rusland. Op het WK had hij niet de leiding over Saoedi-Arabië, maar had hij het Australische team onder zijn hoede. Nadien was hij op de achtergrond werkzaam als adviseur bij PSV. Van 2008 tot 2012 was Van Marwijk bondscoach van Oranje. Op het WK van 2010 werd hij met het Nederlands elftal tweede. Als clubtrainer stond hij onder meer bij Fortuna Sittard, Feyenoord, Go Ahead Eagles, Borussia Dortmund en Hamburg aan het roer.