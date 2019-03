Waarom EU-burgers na één maand werkloosheidsuitkering krijgen

Europeanen die in een ander EU-land hun werk verliezen, zullen weldra recht hebben op een uitkering als ze minstens één maand in dat land hebben gewerkt. Een compromis daarover wordt binnenkort gestemd. In België is dat nu drie maanden. “Ik steun dit niet”, zegt minister Kris Peeters (CD&V). De discussie gaat over 0,1 procent van het totale aantal werkende EU-burgers.