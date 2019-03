Oorlogsarsenaal gevonden bij Franse tachtiger

Een dertigtal oorlogswapens, verschillende granaten en een vijftigtal kilo munitie. Dat arsenaal werd thuis bij een tachtigjarige man in de Franse Vogezen ontdekt, zegt de gendarmerie woensdag.

De wapens werden zondagavond opgemerkt tijdens een brandweerinterventie in de woning van de 88-jarige in Belmont-sur-Buttant. De man gaf al enkele dagen geen teken meer van leven.

Eens de politie ter plaatse was, nam die 27 niet gedemilitariseerde oorlogswapens in beslag, waarvan de meesten geladen waren en sommigen dateerden van de Tweede Wereldoorlog. Verder vonden de agenten nog een twintigtal granaten en een vijftigtal kilo ammunitie.

De tachtiger was gekend als jager en had zijn arsenaal over de hele woning verspreid, de politie vond zelfs wapens terug in de toiletten. Een onderzoek is geopend naar de oorsprong van het arsenaal en om na te gaan of de tachtiger over de nodige vergunningen beschikt. Het parket van Epinal neemt de zaak in behandeling.