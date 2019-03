Bestelwagen met chemisch drugsafval in brand gestoken in Hamont-Achel

Hamont-Achel -

Onbekenden hebben dinsdagavond in Hamont-Achel een bestelwagen met in de laadruimte containers met chemisch afval in brand gestoken. De containers met chemische producten waren vermoedelijk van een drugslab afkomstig. De melding kwam rond 22 uur bij 101-centrale binnen. De brandende bestelwagen bevond zich op een aardeweg in het bos, op een zijweg van de Grote Haart in Hamont-Achel.