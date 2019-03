Na aanslag in Utrecht: ruk naar rechts bij provinciale verkiezingen brengt premier Rutte in problemen

Nederland heeft gekozen voor een fikse ruk naar rechts. De grote winnaar van de provinciale statenverkiezingen werd Forum voor Democratie (FvD), een iets beschaafdere versie van de PVV van Geert Wilders. Dat is deels het gevolg van de aanslag in Utrecht. Omdat de verkiezing niet alleen de vertegenwoordigers in de provincies aanduidt, maar ook de samenstelling bepaalt van de Eerste Kamer – de Senaat – komt de regering-Rutte III in moeilijk vaarwater.