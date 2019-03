Jan Vertonghen: “Ik hoop dat er niemand anders meer afhaakt bij de nationale ploeg”

Clabecq / Oisquercq / Saintes / Tubize - De Rode Duivels openen donderdag hun kwalificatieparcours richting het EK van 2020 met een thuiswedstrijd tegen Rusland. “We willen deze campagne goed starten en tonen waarom we de nummer 1 zijn op de FIFA-ranking”, vertelde Jan Vertonghen woensdag in het Belgian Football Center in Tubeke.

Was Zwitserland een accident de parcours of heb je het gevoel dat je iets moet goedmaken?

Jan Vertonghen: “Ik vond het heel jammer. Ik heb het iets anders ervaren want ik was er zelf niet bij. Natuurlijk was de Nations League een competitie die we wilden winnen. Het was een nieuwe competitie maar we namen ze heel au serieux en de andere landen ook. Het was een gemiste kans om de halve finale te spelen. Of we iets moeten goedmaken? We willen morgen laten zien waarom we eerste op de wereldranglijst staan en derde op het WK zijn geëindigd. We zijn de favoriet en willen de campagne goed starten. Ik weet niet hoe het publiek morgen zal zijn maar ik verwacht een goeie sfeer in het stadion.”

Kan je bij de Rode Duivels ook op de linkerflank spelen?

Jan Vertonghen: “Dat kan altijd. Ik heb inderdaad tegen Dortmund op links gespeeld omdat onze twee linksbacks geblesseerd waren. Het ging goed in die match. Het is niet de eerste positie waar ik mezelf of de trainer me ziet, maar het zou kunnen. Het kan een oplossing zijn. Op het WK heb ik daar ook gespeeld. Dat was toen Chadli uitviel in de kleine finale op het WK. Als het team mij nodig heeft kan ik daar spelen.”

Hoe kijk je naar leeftijdsgenoten die afhaken?

Jan Vertonghen: “Er is er maar één afgehaakt en dat is Marouane. Wat ik jammer vind want hij was erg gewaardeerd en heeft die waarde meermaals bewezen, onder andere op beide WK’s. Ikzelf en mijn leeftijdsgenoten met mij kunnen niet ontkennen dat de vele wedstrijden, de leeftijd en de impact van de competities hun tol eisen. Vincent, Axel en Mousa zijn er niet bij. Thomas en ik blijven over. Dat is jammer. Maar ik ben blij dat de andere niet hebben afgezegd. Ik hoop dat ze niet afhaken, of toch zeker niet voor het EK. Maar uiteindelijk moet iedereen dat voor zichzelf weten. Ik heb er veel met Mousa over gesproken. Hij is al drie jaar eerder begonnen met profvoetbal. Dat heeft een heel grote impact op je lichaam. Hij had een kans omdat Axel er niet bij is. Maar ik weet zeker, als ik bijvoorbeeld voor Vince spreek, dat hij niets liever wilde dan hier te zijn. Alleen moet het lichaam ook mee willen en jammer genoeg was dat niet het geval.”

Verkeer je in de beste vorm van je leven?

Jan Vertonghen: “Ik voel me heel goed. Ook fysiek. Ik heb geen reden om erover na te denken (om te stoppen). Ik ben er zeker van dat de andere jongens er ook zo over denken, zeker mentaal gezien. Maar je hebt geen invloed op je lichaam. Er kan altijd iets gebeuren dat je niet voelt aankomen. Ik heb nu ook twee spierblessures gehad die ik nooit heb gehad. Komt het door leeftijd, door het WK of door pech? De toekomst zal het uitwijzen. Veel jongens leven van toernooi naar toernooi toe. Ik denk dat je een beslissing moet maken na een eindronde. Dat is de enige mogelijke oplossing. En dat zal een individuele beslissing zijn.”

Is het moeilijk je mentaal op te laden voor een kwalificatiecampagne waar je je toch zeker gaat plaatsen?

Jan Vertonghen: “Je moet er doorkomen en je moet de groep winnen. We spelen graag voor de nationale ploeg ook al hebben we in deze periode veel wedstrijden met onze clubs. We moeten deze wedstrijd winnen en best als groepshoofd om in een zo goed mogelijke positie naar het EK te zien. Als je hier binnenloopt, zie je alle herinneringen aan het WK. Dat doet goesting krijgen in het EK. Deze matchen horen erbij en Rusland is een respectabele ploeg. Dat hebben ze laten zien op het WK. We zullen goed moeten zijn om te winnen. Uiteindelijk is het EK een beloning hiervan.”

Ga je ooit nog een grote prijs winnen met Tottenham?

Jan Vertonghen: “Dat is wel de bedoeling. We hebben een supergoed team. De competitie is enorm lastig. We hebben af en toe pech gehad. Soms waren andere teams beter. Soms hebben we het niet goed gedaan. Maar we hebben de kwaliteiten en faciliteiten om te winnen. Ik hoop met mij erbij.”

Is Hazard de GOAT van België?

Jan Vertonghen: “Hij is er zeker bij. We hebben verschillende kandidaten. Maar Eden is een uitzonderlijk talent en een grote speler. Hij toont het elke week in de Premier League. We zullen zien waar hij eindigt als hij met pensioen gaat. Maar op dit moment is hij bij de besten. Hij kan waarschijnlijk nog verbeteren. Hopelijk kan hij een grote impact maken voor België. En een beetje minder voor Chelsea.”