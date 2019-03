Caroliene als reddende engel

Op verkiezingsdag was er eigenlijk maar een gespreksonderwerp. Wie is Caroliene? Tijdens het slotdebat stokte premier Mark Rutte dinsdagavond live op televisie. “Wat was het tweede voorbeeld? Caroliene help ik ben het kwijt,” klonk zijn noodkreet. Rutte had een complete black out. Het tweede voorbeeld over samenwerking over politieke grenzen heen, kon hij zich niet meer herinneren. In een mum van tijd werd Caroliene trending. Woensdagochtend werd duidelijk dat het ging om een politiek adviseur van Rutte die het debat mee had voorbereid. Elke politicus mag er een mee naar de studio brengen. En dinsdag was dat Caroliene Hermans te zijn.