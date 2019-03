Zonder goedgekeurde Brexit-deal geen kort uitstel

De Britse premier May kan een korte verlenging van de Brexit krijgen van de EU maar alleen als het parlement haar eerder verworpen deal nog goedkeurt. Dat heeft Donald Tusk de voorzitter van de Europese Raad gisteren geantwoord op een officiële brief van May. Daarin vroeg ze een extra termijn tot 30 juni. Dat is zowat de ultieme datum voor de Britten om te onderhandelen zonder dat ze Europese verkiezingen moeten houden. De EU zou liever een langer verlenging zien, in de stiekem hoop dat van uitstel, afstel komt. Drie maanden extra time kunnen vermoedelijk ook de obstakels niet wegwerken die na 2,5 jaren onderhandelen overblijven. Als er geen goedgekeurd beginakkoord is, ziet de EU een korte verlenging van de onderhandelingen als onzinnig. De eis van Tusk maakt de situatie nog complexer. May zal haar deal dus moeten laten stemmen, wil ze een kans maken. Of die stemming er wel kan komen, daar werd gisteravond nog over gedebatteerd. Parlementsvoorzitter John Bercow heeft al geoordeeld dat het niet toegestaan is om een eerder afgekeurd voorstel te blijven voorleggen.