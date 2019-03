Europese Volkspartij schorst de partij van Viktor Orban

Het is EVP-voorzitter Joseph Daul die de schorsing bekendmaakte. 190 leden van het EVP-bestuur stemden voor de schorsing van Fidesz, drie tegen. De schorsing gaat meteen in en betekent concreet dat Fidesz uitgesloten wordt van alle EVP-bijeenkomsten en niet zal kunnen meedingen naar politieke posten. Donderdag zal Orban meteen de grote afwezige zijn op de traditionele bijeenkomst van EVP-leiders voor aanvang van de Europese top.

#Fidesz will be suspended with immediate effect and until further notice following today’s vote of EPP members (190 in favour, 3 against). The suspension entails:

?No attendance at any party meeting

?No voting rights

?No right to propose candidates for posts