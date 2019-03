Trump denkt vandaag IS nog te verslaan en wil 400 soldaten in Syrië houden

De Amerikaanse president Donald Trump heeft woensdag gezegd dat hij 400 Amerikaanse soldaten in Syrië zal houden na de nederlaag van terreurorganisatie Islamitische Staat (IS), waarvan hij voorspelde dat die tegen het einde van de dag een feit kan zijn.

Trump zei dat tweehonderd soldaten in het noorden van Syrië zullen blijven - daar steunt Washington een door Koerden geleide alliantie tegen IS - en tweehonderd in het zuiden, dichter tegen Israël.

De troepen zullen er “een tijdje” blijven.

Wat betreft het laatste grondgebied dat nog in handen van IS is, zei het Amerikaanse staatshoofd dat door de VS gesteunde troepen dit weldra zouden veroveren. Het gaat om “een klein gebied dat tegen vanavond weg kan zijn”.