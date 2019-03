Oostende binnenkort volledig omgeven door cameraschild: “Gelukkig moeten we maar een halve cirkel maken”

Oostende - Nog dit voorjaar wordt er rond Oostende een veiligheidsschild van camera's actief. “Gelukkig moeten we maar een halve cirkel maken”, zegt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD). De politie verwacht er veel van.

Op vier jaar tijd is het aantal woninginbraken in Oostende gedaald van 322 naar 234. In de wijk Stene/Zandvoorde steeg dat cijfer wel van zestig naar 63, met twaalf inbraken in december en nog twee in januari alleen al in het Baanhof en de Vogelwijk.

“We informeren de inwoners over de inbraakcijfers en geven preventieadvies”, zegt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD). “Maar het is ook belangrijk dat de burgers participeren, bijvoorbeeld door deel te nemen aan buurtinformatienetwerken (BIN’s). De overheid maakt nu werk van een schild rond de stad en dat is een goede zaak, ook omdat we eigenlijk maar een halve cirkel moeten maken.”

Terugwerkende kracht

Zonechef Philip Caestecker verwacht veel van het schild. “Oostende beschikt al jaren over 57 veiligheidscamera's. Die hangen vooral in het centrum en op strategische plaatsen. De beelden worden live bekeken en bewijzen al jaren hun nut. Het nieuwe schild rond de stad bestaat echter uit een netwerk van nieuwe ANPR-camera's die nummerplaten herkennen. Niemand zit nog voor het scherm, maar we krijgen wel een melding als er een auto voorbijrijdt die gestolen is. Daarmee kunnen we aan de slag en patrouilles op de weg alarmeren. We kunnen ook met terugwerkende kracht nummerplaten checken.”

Er komen in dat schild best wel veel camera's : acht op de trajectcontroles op de Zeedijk, Elisabethlaan, Nieuwpoortse- en Torhoutsesteenweg. “Daarnaast komen er ook op zes strategische plaatsen camera's, zoals op de Gistelsestreenweg of de verbinding met Bredene. We beschikken ook over twee mobiele camera's op auto's. Het schild met ANPR-camera's is een grote vooruitgang. De camera's werden al geplaatst en zijn in een testfase. Nog dit voorjaar wordt alles operationeel”, zegt de zonechef, die waarschuwt dat het brede publiek er wel eens sneller dan verwacht kennis mee zou kunnen maken.

“Bij diefstallen of geweld zullen ze gebruikt worden in een gerechtelijk onderzoek. Maar het is ook perfect mogelijk om de camera's zo in te schakelen dat we melding krijgen van niet gekeurde of niet ingeschreven wagens”, zegt de korpschef nog.