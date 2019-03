Vrouw afgevoerd naar ziekenhuis na appartementsbrand in Wevelgem

Wevelgem - In de Lauwestraat is woensdagavond brand uitgebroken in een appartement. Een vrouw was olie aan het opwarmen toen ze ondertussen in slaap viel. Ze werd met ademhalingsproblemen overgebracht naar het ziekenhuis.

Het gaat om een vriendin van de huurder, die op het moment van het incident zelf niet in het appartement aanwezig was. Nadat ze wakker werd, probeerde ze het vuur nog met enkele natte handdoeken te bestrijden. Het was uiteindelijk de brandweer die de pot naar buiten gooide. Vooral de keuken heeft veel rookschade opgelopen.