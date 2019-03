Twee (!) tegengoals in blessuretijd: Belgische U21 door onwaarschijnlijke slotfase nog de boot in na dubbele voorsprong

De jonge Duivels zullen een heel bittere nasmaak overhouden aan hun tweede voorbereidingsmatch op het EK U21 in Italië. In en tegen Denemarken werd een 0-2 voorsprong na rust nog helemaal te grabbel gegooid. In de 92ste minuut werd het nog 2-2 en in de 94ste minuut stond zowaar de 3-2 op het scorebord.

Bondscoach Johan Walem startte zonder de geblesseerde topschutter Landry Dimata in een 4-4-2, met Siebe Schrijvers aan de zijde van Aaron Leya Iseka voorin. Francis Amuzu en Dodi Lukebakio speelden op de flanken in een offensieve bezetting. Centraal op het middenveld stonden Jordi Vanlerberghe en Orel Mangala, terwijl Dion Cools, Zinho Vanheusden, Elias Cobbaut en Casper De Norre de achterlinie vormden. Tussen de paal stond Genk-doelman Nordin Jackers.

In de Deense Harboe Arena hadden de jonge Duivels het niet onder de markt. Pas op slag van rust kwamen ze beter in de match. Dat leidde vijf minuten voor tijd tot de 0-1 voorsprong voor de Belgen… al hadden de Rode Duivels daar maar weinig mee te maken. Thuisverdediger Valentin speelde de bal zonder dat er een Belg in de buurt was wel heel schlemielig naast zijn doelman. De bal rolde tergend traag in het lege doel.

Amuzu duwt mes meteen dieper in de wonde

De thuisploeg was nog maar amper van de schok of het stond al 0-2. Mangala recupereerde de bal hoog op de Deense helft en een klaarkijkende Schrijvers zette Amuzu alleen voor doel met een splijtende pass. De Anderlecht-winger werkte de bal via het been van een verdediger tegen de touwen.

Walem voerde halfweg maar liefst zeven wissels door en dat kwam de organisatie bij de Belgen niet ten goede. Iedereen was nog naar zijn plaatsje aan het zoeken toen een voorzet van de Denen niet wegraakte en Andreas Olsen bedankte met de 1-2. De roodhemden drongen daarna nog stevig aan en kwamen heel dicht bij de gelijkmaker. Standard-verdediger Samy Mmaee, de doelpaal en een flinke dosis mazzel verhinderden echter de 2-2.

Onwaarschijnlijke slotfase

De Belgen leken stand te zullen houden, maar in blessuretijd gebeurde het onvermijdelijke toch. Eerst legde aanvaller Jonas Wind de gelijkmaker droog in het hoekje en bij de allerlaatste aanval van de wedstrijd frommelde Jens Stage het leer van dichtbij in doel na het nodige geharrewar. Wat een opdoffer voor onze nationale beloftenploeg in hun voorbereiding op het EK. Gelukkig ging het maar om een vriendschappelijke partij.

Het EK onder de 21 jaar vindt plaats van 16 tot 30 juni in Italië. België is samen met Spanje, Italië en Polen ingedeeld in groep A. Denemarken zit met Duitsland, Servië en Oostenrijk in groep B. De Belgen oefenen op 3 juni nog tegen de Franse U21, die eveneens in actie zullen komen op het EK.