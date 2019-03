Forum voor Democratie sterke nieuwkomer volgens eerste exitpolls

Volgens de eerste exitpolls van de Nederlandse provinciale verkiezingen zou het Forum voor Democratie van Thierry Baudet de grootste partij worden in de provincie Zuid-Holland. Ook in Noord-Brabant en Gelderland doet de partij het goed. De VVD, de partij van Mark Rutte, houdt echter wel stand en moet slechts één zetel inleveren in zowel Zuid-Holland als in Gelderland.

Woensdag mochten ruim 13 miljoen Nederlanders naar de stembus om te kiezen voor de Provinciale Staten en het bestuur van de waterschappen. Die provinciale verkiezingen zijn belangrijk, omdat die provinciale besturen ook de Eerste Kamer, de Nederlandse senaat, kiezen. Indirect stemmen de Nederlanders vandaag dus ook voor de Eerste Kamer. Volgens de peilingen zou premier Rutte (VVD) zijn meerderheid in de senaat kwijt geraken. Volgens de eerste exitpolls houdt zijn eigen partij redelijk goed stand, maar verliest vooral coalitiepartner D66 sterk.

Eerste exitpolls

Volgens de eerste exitpolls in Zuid-Holland, met hoofdstad Den Haag en grootste stad Rotterdam, is Forum voor Democratie (FvD) de grootste partij geworden. Zij gaan van nul naar 10 zetels. Vier jaar geleden was het FvD nog geen politieke partij, maar een rechtse denktank gesticht door Thierry Baudet (36). Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 haalde de partij twee zetels. Woensdag deed de FvD voor het eerst mee in àlle Nederlandse gemeenten bij de Provinciale Statenverkiezingen.

De grote verliezer lijkt om dit ogenblik de PVV, de Partij Voor de Vrijheid van Geert Wilders. Hij verliest vier van zijn acht zetels in Zuid-Holland. Ook de sociaal-liberale D66 en Christendemocraten CDA verliezen elk drie zetels en komen beide op een vier zetels terecht. De VVD van Mark Rutte verliest één zetel en is voorlopig niet langer de grootste partij.

In de provincie Noord-Brabant, die grenst aan ons land en als hoofdstad ‘s-Hertogenbosch heeft, is FvD de tweede grootste partij geworden volgens de eerste exitpolls. Ze gaan er van nul naar acht zetels. VVD houdt er wel stand en blijft de grootste partij in Noord-Brabant. Zij behouden hun tien zetels. Het zijn de Socialistische Partij (Sp) en PVV die de meeste zetels moeten inleveren.

In de provincie Gelderland, die in het midden van Nederland ligt en is de grootste provincie van het land is, houden VVD en CDA stand. Ze verliezen volgens de eerste exitpolls beide één zetel en komen zo op elk acht zetels te staan. FvD maakt een grote sprong en komt op zevens zetels te staan. Ook Groen-Links doet het goed in Gelderland. Zij verdubbelen hun aantal zetels en gaan van drie naar zes. D66 verliest drie zetels en komt op vier zetels te staan. Ook SP verliest fors en gaat van zes naar drie zetels. Ook de PVV van Geert Wilders verliest twee zetels en houden er nog drie over.

Opkomst

Volgens de Nederlandse omroep NOS lag de landelijke opkomst rond 19.45 uur op 46 procent. Van de vijf grootste gemeenten in Nederland is de opkomst bij de provincieraadsverkiezingen het hoogst in Utrecht. Van de kiesgerechtigden daar heeft om 18.00 uur 38,7 procent een stembiljet ingeleverd. Den Haag ligt op de tweede plaats met 34,5 procent, gevolgd door Eindhoven (33,6 procent). In Rotterdam en Amsterdam bedraagt de opkomst tot nu toe respectievelijk 30,7 en 24,5 pct.

De administratieve hoofdstad Den Haag heeft enkele bijzondere locaties uitgekozen waar kiezers hun stem kunnen uitbrengen. Ze hoopt zo de opkomst te verhogen.

Vier jaar geleden was de landelijke opkomst 47,5 procent. Utrecht had van de vijf grootste gemeenten de hoogste deelname: 48,8 procent, gevolgd door Amsterdam met 43,6 procent. Eindhoven (40,9) en Den Haag (40,7) lagen dicht bij elkaar. Rotterdam was met een opkomst van 35,1 procent een stuk minder bereid om naar de stembussen te gaan.