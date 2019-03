Meldpunt voor verdachte aankopen onbereikbaar voor ‘Factcheckers’: “Zo gaan we geen aanslagen voorkomen...”

De uitzending van Factcheckers eerder vanavond sloeg in als een… bom. Dat je drie jaar na de dubbele aanslag in Brussel nog altijd probleemloos de bestanddelen voor die bewuste bommen vrij kunt kopen, is op zich al dramatisch. Maar dat het nationale contactpunt waar handelaars verdachte aankopen moeten melden het ook nog eens doodleuk liet afweten, is al helemaal surrealistisch.

Nee, een bom hebben Thomas, Jan en Britt van het Eén-programma Factcheckers niet in elkaar geknutseld. Maar ze konden wel probleemloos het recept op het internet vinden. En ze konden alle chemische ingrediënten in de vereiste doses op de kop tikken – eentje in een webwinkel, de twee andere in een doodgewone doe-het-zelfwinkel – waarmee een ietwat handige Harry een bom kan maken van het kaliber dat op 22 maart 2016 dood en vernieling zaaide in Zaventem en Maalbeek. En dan moest het meest pijnlijke nog komen.

Ceci est le répondeur...

Na de aanslagen bijna drie jaar geleden sloegen de FOD Economie en de Federale Politie de handen in elkaar. Onder het motto “Strijd tegen terrorisme, een zaak voor iedereen” zou de eerste de handelaars in ons land via folders informeren over de chemische producten die als “precursoren voor explosieven” kunnen dienen en hen oproepen om verdachte aankopen meteen te melden aan een nationaal contactpunt dat 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar is. Dat meldpunt wordt bemand door de Federale Politie, die de informatie vervolgens laat onderzoeken door terreurspecialisten.

Maar toen tv-maker Thomas Vanderveken het bewuste nummer belde, gaf er niemand thuis. Hij viel op een antwoordapparaat, bovendien eentalig Frans. Hij werd er zowaar wat bleekjes van. “Nee, zo gaan we geen aanslagen voorkomen...”, was het enige wat hij nog kon uitbrengen.

Technisch probleem

”Toen de programmamakers ons eerder op de dag op de hoogte brachten van hun bevindingen, hebben we meteen de cel Terreurbestrijding van de Federale Politie gevraagd om na te gaan wat er was misgelopen”, zegt Erik Eenaerts, woordvoerder van het kabinet van minister Pieter De Crem (CD&V), bevoegd voor Veiligheid. “Blijkbaar was er een technisch probleem, het euvel is intussen van de baan. Maar dit had eigenlijk niet mogen gebeuren.”

“Het probleem lag bij de doorschakeling”, bevestigt Sarah Frederickx van de Federale Politie, “maar dat is verholpen. Wij zijn in elk geval tevreden dat de programmamakers het probleem hebben gesignaleerd en zullen de werking van het meldpunt voortaan geregeld zelf checken.” Sinds de start dik twee jaar geleden ontving het nationaal contactpunt gemiddeld 20 meldingen per jaar.