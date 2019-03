Jobbeurs bij de flikken: 312 geïnteresseerden voor twee (!) vacatures

Gent - In het politiecommissariaat van Ekkergem vond dinsdagavond een info­avond en jobbeurs plaats bij de Gentse politie. 312 geïnteresseerden kregen er uitleg over alle aspecten van het politiewerk. Het Gentse korps heeft wel maar twee vacatures voor afgestudeerde inspecteurs.

Van heel wat afdelingen van de Gentse politie was dinsdagavond iemand afgevaardigd om uitleg te geven aan de 312 geïnteresseerden. Ook voor burgers die een baan zoeken bij de politie was er een infostand en buiten waren demonstraties van de flikken per fiets en de hondenbrigade. Ook de 100%-flik campagne, waarbij de Gentse flikken zelf mensen voorbereiden op de toelatingsproeven van de politieschool, werd druk bezocht.

“312 geïnteresseerden is een succes”, aldus politiewoordvoerder Matto Langeraert. “De mensen krijgen hier uitleg van onze eigen mensen die de job al jaren uitoefenen. Ze kunnen de computertesten al eens oefenen of meer info over de politieschool krijgen. Het is een complete beurs.”

Slechts 2 plaatsen vrij

Een aspirant-inspecteur die ook info gaf, liet echter verstaan dat er momenteel bij de Gentse politie maar twee vacatures openstaan voor afstuderende inspecteurs. Uit documenten van de commissie Algemene Zaken van de Stad blijkt dat er inderdaad twee plaatsen vrij zijn bij de wijkpolitie en dat er nog tien vacatures zijn voor inspecteur op de interventiedienst. Die tien plaatsen staan echter enkel open voor mensen die al binnen de politie in ons land aan de slag zijn.