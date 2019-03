Vleugel botst bijna tegen landingsbaan wanneer piloot in moeilijkheden komt door stormweer

Vleugel klapt bijna tegen landingsbaan wanneer piloot in moeilijkheden komt door stormweer Video: Newsflare

Het stormweer van inmiddels ruim een week geleden ging ook in Duitsland gepaard met wat ellende. Onder meer de piloten die moesten landen op de luchthaven van Düsseldorf hadden eronder te lijden. Eén van de toestellen had zelfs zo veel last van het de harde windstoten dat één van de vleugels bijna tegen de landingsbaan botste. Een zwaar ongeluk werd echter vermeden.

Ook andere toestellen kwamen die dag met de nodige moeite aan op de luchthaven. “Nooit eerder kon ik zo’n schouwspel in beeld brengen”, aldus de maker van de video, die wel vaker filmt in de buurt van de luchthaven. De rukwinden waren dan ook redelijk uitzonderlijk, met snelheden tot wel 120 kilometer per uur.

