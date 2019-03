Herwig & Mieke: “Ik vond haar eerst te klein”

“Enkele maanden na het avontuur in Tunesië was het over met Maria”, blikt Herwig terug. “Dat wisten de andere dames ook.” Mieke hapte daarom in ­extremis toe. “De entree van Herwig in Tunesië (in krap zwembroekje aan het zwembad, nvdr.) was ­spectaculair. Maar hij is nooit bij mij geraakt, ­omdat hij al z’n zinnen op Maria had gezet. Toen het uit was tussen hen, besloot ik hem achteraf een berichtje te sturen.” Herwig zag Mieke wel zitten. “Ik vond ze aanvankelijk te klein van gestalte, maar ze heeft nog andere capaciteiten”, klinkt het.