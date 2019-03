Jos & Leen: “De Zwaan gaf ons vleugels”

Jos en Leen leerden elkaar beter kennen toen ze op het einde van een van de afleveringen werden uitgekozen om in De Zwaan plaats te nemen. “De vonk werd ineens een vlam”, zegt Leen. “Dat was een magisch moment. De zwaan gaat normaal op het water, maar naar mijn gevoel gingen we door de lucht.” Het werden emotionele ­momenten. “Op die dag was mijn vrouw negen jaar over­leden”, zegt Jos. “Ik heb er uren met Leen over gebabbeld. Dat apprecieerde ik enorm.” Op de luchthaven gaven ze elkaar een kus, ­zonder verder af te spreken. Maar de liefde bracht hen toch samen.