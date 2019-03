Vrees voor meer dan duizend doden na cycloon Idai in Zuidoost-Afrika: “De ergste natuurramp in zijn soort”

2,5 miljoen mensen in nood, een gebied van honderden vierkante kilometers onder water en steden en dorpen die volledig zijn afgesloten van de buitenwereld. De cycloon Idai vernielde zowat alles op zijn pad door Mozambique, Zimbabwe en Malawi. “Wellicht de ergste ramp in zijn soort op het zuidelijk halfrond”, vrezen de Verenigde Naties. De officiële dodentol van 354 is wellicht maar een begin. “Vernieling en veel water, dat is wat je hier ziet”, zegt hulpverlener Gert Verdonck.