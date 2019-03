New look Duitsland raakt pas na mistasten van ex-Anderlecht-speler aan gelijkspel tegen Servië

Vernieuwing of niet, Duitsland kan ook in 2019 niet overtuigen. In een vriendschappelijke wedstrijd tegen Servië kon de wereldkampioen van 2014 pas dankzij mistasten van ex-Anderlecht-verdediger Uros Spajic de openingstreffer van Luka Jovic ongedaan maken. Zondag wacht met de EK-kwalificatiematch tegen Nederland het echte werk.