Europese Volkspartij schorst partij Orban

De partij Fidesz van de Hongaarse premier Viktor Orban is gisteren geschorst als lid van de Europese Volkspartij. Op het politieke bestuur van de EVP stemden 190 leden voor en drie, onder wie Orban zelf, tegen. Herman Van Rompuy zal nu een commissie voorzitten om de toestand in Hongarije op te volgen. Op basis van zijn rapport zal beslist worden wanneer de schorsing eindigt. Het beleid van Orban was veel Europese gezagsdragers al langer een doorn in het oog, maar het was pas toen hij een postercampagne begon tegen Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker dat Orbans eigen politieke familie het welletjes vond en de schorsing van Fidesz vroeg.(mvdr, blg)