Voormalige vastgoedbaron overleden in Spanje

De Mechelse ex-vastgoedbaron Ignace ­Leysen (58) is overleden in Spanje. Alles wijst op een wanhoopsdaad. De man kwam twee maanden geleden in opspraak toen een vijftigtal aannemers een klacht tegen hem indienden. Ze ­beweerden door hem te zijn opgelicht bij het ­tekenen van een advertentiecontract voor zijn immowebsite en een ­gelijkaardig tijdschrift. Het gerecht in Mechelen startte een onderzoek, Leysen werd gearresteerd maar onder voorwaarden vrijgelaten. Hij ontkende met grote stelligheid alle beschuldigingen. Leysen was ­jarenlang de topman van een grote immomaatschappij die zijn naam droeg.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be