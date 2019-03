“Deze vrouw verdient een tweede kans. Geef haar niet de stempel van moordenaar en spreek haar vrij. Ze heeft haar straf al gekregen. Kindermoord is het enige misdrijf dat uit liefde wordt gepleegd.” Met die woorden sloot advocaat Jef Vermassen gistermiddag zijn 2,5 uur durende pleidooi af. Een pleidooi dat hij vooraf “het belangrijkste uit zijn loopbaan” had genoemd. Ooit behoedde de Leuvense neurochirurg de strafpleiter met een complexe rugoperatie voor een rolstoel. “Zonder haar stapte ik nog niet tot aan de uitgang van deze zaal.”

Mehrnaz Didgar zat volgens hem op een roetsjbaan waar ze niet meer afkon. Omdat ze volgens Vermassen en zijn confrater Stephen Schellinck leed aan een zware depressie. Net als dochter Eline. “We gaan hier toch niet beweren dat ze beiden niet depressief waren hé. Alle tekenen waren er: doodsangst, levensangst, uitzichtloosheid, alles zwart zien, het glas dat altijd halfleeg lijkt, sociale isolatie, machteloosheid en fixatie”, zei Vermassen. Die fixatie? “De vrees dat de kankervrije Eline op een dag zou hervallen. Er stond een routinecontrole gepland, meer niet. Had Eline opnieuw kanker? Neen. Dat is net het tragische. Maar haar moeder was er zo bang voor dat het haar ­hele handelen beheerste.”

Hij verwees ook naar Didgars ­instorten in de operatiezaal, amper een dag voor ze Eline om het leven bracht. “Op haar tafel lag een klasgenoot van Eline. Een jongen die een wanhoopspoging had ondernomen. Ze zegt dat ze Eline op die tafel zag liggen, omdat haar dochter met dezelfde gitzwarte gedachten kampte. Toen is ze geknakt.”

”Hij is daar weer met zijn truken”

Vermassen kreeg ooit bedreigingen nadat hij Els Clottemans kon doen veroordelen voor de parachutemoord. “Ook nu weer zullen mensen op straat boos worden en mijn autoruiten willen ingooien”, zei hij net voor het aankondigen van zijn ultieme zet. Waarna hij kwam aandraven met Artikel 71. Het artikel uit het strafwetboek dat zegt dat ­iemand die handelde uit onweerstaanbare dwang moet worden vrijgesproken. “De mensen ­zullen zeggen ‘daar is hij weer met zijn advocatentruken’. Maar het is zo: Mehrnaz Didgar zat in een tunnel. Ze was zo gefixeerd op dat potentiële ­herval van Eline dat ze geen uitgangen meer zag, buiten de nooduitgang. Ik vraag geen medelijden, wel ­begrip.”

Vermassen verwees in zijn pleidooi naar een oude zaak uit 2007, van een dokter uit Sint-Niklaas die haar depressieve zoon een dodelijke spuit toediende. De zaak werd de “euthanasiemoord” genoemd. “Tijdens een raadkamerzitting om haar aanhouding te verlengen stelde de procureur dat de vrouw op het ­moment van de feiten gedwongen werd door een morele en psychologische macht die ze niet kon weerstaan. Waarom? Omdat de geestelijke lijdensweg van haar kind en zijn gemoedstoestand een dieptepunt hadden bereikt. Die vrouw had de kracht niet meer om te vechten ­tegen de hopeloze heropleving. Wel, die vrouw mocht huiswaarts, op ­advies van de procureur en met toestemming van de rechter. De zaak van de Leuvense chirurge is identiek.”

Wat met “Niet doen, mama”?

De advocaten van de burgerlijke partijen, Kristof Fevery en Jan Goedhuys, waren niet te spreken over de demarche van Vermassen. Ook Elines vader, Steven Pans, zei na afloop dat hij maar beter zou zwijgen “om geen domme dingen te zeggen”.

De advocaten hadden gistermorgen net aangehaald dat het 14-jarige meisje helemaal niet zo suïcidaal was. En helemaal niet levensmoe. “Genezen was ze niet, maar ze had geen doodswens. Er was hoop, voorzichtig optimisme. En een door ­mevrouw Didgar geplande moord.”

Voor hen én voor het openbaar ­ministerie hoort Mehrnaz Didgar de komende jaren thuis in de Hasseltse gevangenis. Omdat ze de moord op haar dochter dagenlang voorbereidde, niemand om hulp smeekte en niet terugkeerde op haar stappen. “Zelfs niet toen Eline ‘niet doen, mama, niet doen’ riep.” Mehrnaz Didgar zweert dat Eline die woorden nooit heeft uitgesproken. “Als dat waar zou zijn, zou ze altijd ­gestopt zijn met de verstikking”, zei Vermassen.

Vandaag weet de neurochirurg of ze net als Wiske (2008), Eddy (2004), Antoine (1989), John (1977) en nog twee andere oude cliënten van Jef Vermassen uit de beginjaren 70 huiswaarts mag op basis van Artikel 71.