Onze Chef Voetbal over de Rode Duivels: “Zo snel moet de renovatie nu ook weer niet gaan”

Zullen we ze nog eens opsommen? Kompany, Witsel, De Bruyne, Meunier, Dembélé, Fellaini en Lukaku. Allemaal afwezig. Zes van de elf spelers die negen maanden geleden in de halve finale van het WK tegen Frankrijk aan de wedstrijd begonnen – de zevende zekere basisspeler, Thomas Meunier, was toen geschorst – zijn er vanavond niet bij. Alleen Courtois, Alderweireld, Vertonghen, Eden Hazard en Chadli staan van die WK-elf vanavond aan de aftrap. De renovatie van het team zit eraan te komen, maar zó snel moet het nu ook weer niet gaan. Zeker als het niet echt gewild is. De Golden Generation is tegen Rusland wat uitgehold en het Koning Boudewijnstadion heeft zijn naam dan nog niet eens veranderd in Golden ­Generation Arena.