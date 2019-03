De weg naar EURO 2020 voor de Rode Duivels: zelfs als het in deze groep misloopt, is er nog een achterpoortje

De Duivels mogen in principe geen probleem hebben om zich te kwalificeren voor het EK, dat van 12 juni tot 12 juli 2020 in dertien verschillende landen plaatsvindt. Om op dat EK met 24 deel­nemers te geraken, zijn er een aantal manieren.

Als België eerste of tweede in groep I wordt, is het rechtstreeks geplaatst. In een groep met Rusland, Schotland, Cyprus, Kazachstan en San Marino mag dat nauwelijks een probleem zijn. Het is ook van belang groepswinnaar te worden, want dat kan betekenen dat België reekshoofd is bij de loting. Met een tweede plaats is dat uitgesloten.Indien België er in deze zwakke groep toch niet in slaagt bij de eerste twee te eindigen, is er nog de mogelijkheid om het EK te bereiken via play-offs, waarin de vier laatste tickets worden verdeeld. Of België in dat geval ook aan de play-offs mag deelnemen, hangt af van welke landen zich nog niet konden kwalificeren én de resultaten van de Rode Duivels in de reeds afgelopen Nations League (het toernooi dat vorig jaar tussen september en november werd gespeeld).