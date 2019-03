Rusland stelt vijf verdedigers op tegen de Rode Duivels

Als we mogen afgaan op de laatste training, past Cherchesov zich vanavond aan. De Russische bondscoach kiest normaal niet voor zijn vaste 4-2-3-1, maar wel voor een 5-4-1 met drie centrale verdedigers. De uit pensioen opgeviste Zhirkov start normaal in de basis op links. Op het middenveld ligt Kuzyaev in balans met Akhmetov. “Wij weten hoe we de Belgen moeten aanpakken”, zei Cherchesov gisteren. Zoek trouwens niet naar al te veel bekende Russische gezichten die de vorige confrontatie met de Belgen twee jaar geleden hebben meegemaakt. Van de Russische basiself tijdens die 3-3 toen schiet nog maar één speler over: centrale verdediger Fedor ­Kudryashov.