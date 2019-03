Op deze vijf dwingende vragen moeten de Rode Duivels vanavond antwoord bieden

Ooit zal deze gouden generatie Rode Duivels afhaken. Hoe de opvolging eruit zal zien, kunnen we vanavond al min of meer vaststellen. Dendoncker (23), Tielemans (22), Batshuayi (25)... het zijn op termijn de vervangers van Witsel (30), Kompany (32) en zelfs Lukaku (25). Want die wil nog altijd in 2020 stoppen met de nationale ploeg. De eerste EK-kwalificatiematch ­tegen Rusland, wellicht de grootste concurrent voor de groepswinst, roept al veel vragen op.