Regering van Nicaragua kondigt vrijlating politieke gevangenen aan

De regering in Nicaragua belooft dat ze alle politieke gevangenen gaat vrijlaten. De regering heeft daarvoor negentig dagen de tijd, klinkt het in een mededeling, die het regeringsplatform El 19 Digital woensdag publiceerde. Ook zullen de regering en de oppositie terugkeren naar de onderhandelingstafel om een vreedzame uitweg te zoeken uit de politieke crisis in het Centraal-Amerikaanse land.