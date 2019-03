Computers noodcentrale crashen voortdurend

Sinds eind vorig jaar kampt minstens één noodcentrale in ons land met ernstige computerproblemen. Daardoor worden ambulances soms te laat uitgestuurd en moeten operatoren ‘gokken’ welke ziekenwagen het dichtst in de buurt is. Dat meldt Het Laatste Nieuws donderdag. Volgens de krant maakt het personeel zich ernstige zorgen.

“Wie in Vlaams-Brabant een ambulance of MUG nodig heeft, kan maar beter hopen dat de lokale noodcentrale geen computerproblemen kent. Bijna dagelijks loopt het werkstation van een van de operatoren muurvast, waardoor die het hele systeem moet herstarten. Op die manier gaat kostbare tijd verloren”, schrijft Het Laatste Nieuws. De krant zegt op de hoogte te zijn van minstens twee feiten waarbij een falende computer de behandeling van een noodoproep in het honderd heeft gestuurd.

Meerdere bronnen zouden aan het blad hebben bevestigd dat de problemen dagelijks opduiken en ook vakbond ACV erkent de problematiek. De firma die verantwoordelijk is voor de software, nv Astrid, hield in januari crisisoverleg met haar leveranciers. Een van die leveranciers, het consortium Airbus-Proximus, werd zelfs in gebreke gesteld. De nv Astrid excuseert zich ondertussen publiekelijk. Eind maart zou er een oplossing moeten zijn.