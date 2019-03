“Doe je ogen toe, neem een pilletje en laat het gebeuren”: Pano-reportage schetst onthutsend beeld van tienerpooiers en hun slachtoffer

Enkele slachtoffers hebben woensdagavond in Pano getuigd over wat hen overkomen is toen ze in de greep zaten van tienerpooiers. Een journaliste van het programma deed zich voor als 16-jarig meisje en schrok van hoe snel ze benaderd werd.

De bal ging aan het rollen toen een 19-jarig meisje de redactie van Pano benaderde omdat ze haar verhaal wilde doen. Het meisje was in het web van tienerpooiers beland toen andere slachtoffers, meisjes van 15 à 16 jaar, contact met haar hadden opgenomen. “We kunnen heel veel geld verdienen”, zeiden ze haar. “Je moet gewoon goed zijn met de klant, lief doen, nep doen. Doe je ogen desnoods toe. Er bestaat ook medicatie tegen. Je moet gewoon pilletjes pakken. En het duurt maar heel even.”

Het was de in opspraak gekomen rapper Moreno, waar Soufiane Eddyani een liedje over had gemaakt “omdat hij gepakt was door het systeem”, die de tienerpooier was van Stefanie (schuilnaam). “Ik volgde hem op Facebook en ging door een moeilijke periode. Ik stuurde hem zelf een berichtje dat ik hem tof vond en van zijn muziek hield.”

Stefanie stuurde hem dat ze weggelopen was van thuis, en dan sprak hij snel met hem af. “Hij heeft me gedwongen tot seks en andere handelingen die met seks te maken hebben.” Ze bleef dingen doen omdat hij een muzikant was en ze naar hem opkeek. “Ik was bang en vond het vies, maar ik deed het. Ik snoof zoveel dat ik niet meer wist wat ik deed.” Moreno negeert dat het zo gegaan is bij monde van zijn advocaat.

Meerdere klanten per dag

Ook andere slachtoffers praten in Pano. Allemaal zijn ze op een kwetsbaar moment in hun jeugd in de val gelokt en werden ze ‘gewillig’ gemaakt met drank en drugs. Zo is er Jennifer (schuilnaam), die op haar dertiende al in de tienerprostitutie belandde en meerdere klanten per dag ontving. Ze leefde vanaf dan in hotelkamers. “Ik was heel vaak met hem alleen, maar als er klanten waren was dat in een andere kamer. Dan ging ik daarna weer bij hem in de kamer ernaast. Dan was het leven weer zoals vroeger, alsof er niet gebeurd was.”

Twintig minuten kregen ze, en zeker niet meer. “Als het uitliep, kreeg ik klappen van mijn pooier.” Het probleem was dat ze verliefd op hem was. “Hij zei me dat hij me dat liet doen uit financiële nood. Maar we gingen een nieuwe auto kopen toen, met nood had dat niets te maken. Ik heb gewoon een nieuwe auto voor hem verdiend. Veel meer dan dat.”

Undercover

Een redactrice van Pano deed zich online voor als meisje van 16 jaar om te zien hoe snel ze benaderd zou worden. Via Tinder contacteerden tientallen mannen haar, die haar via Snapchat probeerden te contacteren. Daar verdwijnen de berichten na elke seconden: minder risico dus.

Zeven mannen boden in nog geen twee weken tijd aan om haar “op de markt te brengen” en mannen voor haar te ronselen als haar pooier. Ze ontmoet een van hen en wordt een minimumbedrag van 80 euro voorgesteld. Gemiddeld is dat bedrag 120 à 130 euro, waarvan 100 voor haar is en 20 voor hem.

Bekijk de reportage hier.

Politieke reacties: “Absolute prioriteit”

De aanpak van tienerpooiers is een “absolute prioriteit” voor justitie en hulpverlening. Dat zeggen federaal minister van Justitie Koen Geens (CD&V) en Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) in een gezamenlijke reactie op de reportage.Ze bestempelen de seksuele uitbuiting van minderjarigen respectievelijk als “verwerpelijk” en “aanstootgevend en onaanvaardbaar”.

De twee CD&V-excellenties benadrukken dat de aanpak van tienerpooiers al jarenlang een prioriteit is bij politie, gerecht en hulpverlening. Ze sommen daarbij de inspanningen van justitie en hulpverlening op, gaande van de gerichte opsporing op internet door de ‘Cel internetrecherche’ tot bijkomende plaatsen in de jeugdhulp en de centrale rol van de vzw Payoke als meldpunt voor slachtoffers van tienerpooiers.

Vooral in Antwerpen

Volgens Geens en Vandeurzen blijkt uit de cijfers dat tienerpooiers vooral actief zijn in Antwerpen. “Een rondvraag bij referentiemagistraten in februari 2019 leert dat voor de provincie Antwerpen in 2018 een 30-tal dossiers werden onderzocht door de politiediensten, waarvan een aantal nog lopende. Daarvan zijn er vijf vonnissen geveld. Voor 2019 betreft het zeventien strafonderzoeken, zowel nieuw geopende dossiers als lopende dossiers van 2018”, klinkt het.

Voor SP.A-voorzitter John Crombez, die zelf een aantal slachtoffers van dichtbij opvolgde, maakt de Pano-uitzending opnieuw duidelijk “dat ons justitieel apparaat faalt” als het gaat over de vervolging van tienerpooiers. “De slachtoffers begrijpen echt niet dat de daders zo snel terug vrijkomen. Er is geen uniform vervolgingsbeleid en justitie springt veel te laks om met de strafuitvoering. Een uniforme en harde aanpak van tienerpooiers is een belangrijk deel van de oplossing”, zegt Crombez. “Daarnaast hebben de jonge slachtoffers vooral nood aan langdurige bescherming, veiligheid en therapie op maat. Dat aanbod is vandaag zo goed als onbestaand.”

Iedereen met vragen over dit onderwerp kan terecht bij Child Focus op het nummer 116000 of op www.stoptienerpooiers.be.