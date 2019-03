Schatrijke Belgische diamantair Nirav Modi opgepakt in Londen voor fraude

Antwerpen - De Belgisch-Indiase juwelenhandelaar Nirav Modi is opgepakt in Londen. Dat gebeurde op verzoek van de Indiase autoriteiten, omdat de schatrijke Modi verwikkeld is in een grote fraudezaak in India. Eerder deze maand werd zijn illegaal gebouwde villa nog afgebroken.

Foto: AFP

De 48-jarige Nirav Modi is een juwelier uit het Antwerpse die op de lijst van Interpol staat. Hij werd in zijn thuisland gezocht omdat hij, samen met enkele familieleden, betrokken zou zijn geweest bij het fraudeschandaal van 1,6 miljard euro bij de Punjab National Bank, de grootste bank van India.

Toen de fraude in 2018 uitlekte, vluchtte Modi en nam hij zijn intrek in het Verenigd Koninkrijk. Daar is hij dinsdag opgepakt op vraag van de Indiase autoriteiten. Zijn advocaten boden een borgsom van 500.000 pond aan, maar daar werd niet op ingegaan. De man zal wellicht uitgeleverd worden aan zijn thuisland, al wil hij dat absoluut vermijden.

Villa vernield

Eerder deze maand werd de indrukwekkende villa van de man in India nog gecontroleerd tot ontploffing gebracht. De residentie aan zee was volgens de overheid illegaal gebouwd.

De beelden van de ontploffing werden door Indiase media verspreid. Op de beelden is te zien hoe het gebouw als een kaartenhuisje in elkaar stort. Het gaat om een luxueuze villa van meer dan 3.000 vierkante meter, waarvan de kost op 12,5 miljoen euro wordt geraamd.

Het Indiase gerecht liet intussen ook al zijn bankrekeningen bevriezen en eigendommen in Londen en in New York in beslag nemen. Het gaat om meer dan 80 miljoen euro.