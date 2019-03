Spanningen bij Skeyes: ook donderdag hinder in meerdere luchthavens in ons land

Ook donderdag houden de acties van de luchtverkeersleiders bij Skeyes aan. Dat zegt woordvoerder Dominique Dehaene. Er zijn acties gepland op de luchthavens van Charleroi, Antwerpen, Oostende en Luik. Ook voor Brussel is opnieuw hinder te verwachten van het luchtverkeer.

Van 6 tot 9 uur zijn acties gepland van de luchtverkeersleiders in Charleroi, van 6.30 tot 8.30 uur in Antwerpen, van 7.15 tot 9.15 uur in Oostende en van 10 tot 15 uur in Luik. Tijdens die uren zal alvast in Charleroi en Antwerpen geen luchtverkeer mogelijk zijn. In Oostende is de impact nog af te wachten, en op de luchthaven van Luik zullen er maar twee bewegingen per uur mogelijk zijn.

Ook in Brussel is hinder te verwachten, maar de impact is nog onduidelijk. Dat zal afhangen van het aantal verkeersleiders dat zal komen opdagen per ploeg.

Op de luchthaven van Charleroi zijn alvast meerdere vertrekkende vluchten donderdag uitgesteld tot na 9 uur.