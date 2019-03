België was geen voortrekker op vlak van klimaatambitie bij Raad van Europa

Een groep van landen heeft, tevergeefs, geprobeerd om in de conclusies van de Raad van Europa klilmaatneutraliteit tegen 2050 in te schrijven. België was daar niet bij, schrijft L’Echo donderdag.

De ontwerptekst voor de conclusies, die de krant kon inkijken, bevestigt het belang van een een ambitieuze klimaatstrategie op lange termijn om te “trachten” klimaatneutraliteit te bereiken, zonder verdere preciseringen. Enkele landen willen verder gaan en roepen op om als termijn 2050 voorop te stellen en wijzen op de noodzaak voor de Europese Unie om de doelstelling van 1,5 °C te halen die in de Akkoorden van Parijs staat. Voor die landen is “trachten” om klimaatneutraliteit te bekomen te weinig ambitieus.

Deze “progressieve” landen zijn Frankrijk, Nederland, Luxemburg, Denemarken, Finland, Zweden, Spanje en Portugal, zegt L’Echo, dat een diplomatieke bron citeert.

België heeft geen herziening van de conclusies van de Raad in die zin gevraagd. België zien pleiten voor een ambitieuzer klimaatactie is een van de vragen van de Klimaatcoalitie, die onder meer de manifestatie in december 2018 organiseerde in Brussel.