De “Lionel Messi” en “Lewis Hamilton” van de duiven: Vlaamse duif Armando is wereldnieuws

Ingelmunster - De Vlaamse duif Armando, die zondag bij een zinderende veiling op het internet liefst 1,2 miljoen euro opleverde, is wereldnieuws. Van CNN tot BBC en Time berichten over de duif van Joël en Dieter Verschoot, die omschreven wordt als de Lionel Messi of Lewis Hamilton van de duiven.

Foto: put

Er staat in het West-Vlaamse Ingelmunster sinds maandag security bij de superbeveiligde kooi waarin Armando zit. Geen wonder: Joël en Dieter Verschoot hebben hun prijsduif online verkocht voor een waanzinnig bedrag van 1.252.000 euro. De overdracht aan een Chinese koper moet nog gebeuren door veilinghuis Pipa, en in tussentijd berichten media uit heel de wereld over Armando.

BBC titelt bijvoorbeeld Armando, the Lewis Hamilton of pigeons, sells for record €1.25m. In het artikel wordt de prijsduif vergeleken met Lewis Hamilton, de Britse prijsduif van de Formule 1. Het magazine Time laat dan weer de baas van het veilingshuis, Nikolaas Gyselbrecht, aan het woord. “Die duif heeft een palmares dat nog nooit is geëvenaard door eender welke duif. In voetbaltermen heb je Lionel Messi en Cristiano Ronaldo aan de top: wel, hij is van dat niveau.”

Ook The Guardian schrijft over de Vlaamse trots. Joël Verschoot, de 63-jarige duivenmelker die Armando ziet vertrekken, vertelt er hoe Armando geboren was om een kampioen te worden. “Maar we hadden nooit durven dromen dat er zoveel geld op geboden zou worden. De twee Chinese gegadigden zeiden op voorhand dat ze Armando absoluut wilden. Maar dit zag ik toch niet komen. Dit is een bekroning van al die jaren in de duivensport. De kers op de taart.”