Studie van WWF: “Belgische import kost te veel bos”

Er wordt nog veel te veel bos gekapt voor onze import. Dat zegt natuurorganisatie WWF België, die voor de ‘Werelddag van de Bossen’ een studie naar de internationale ontbossing publiceert.

WWF becijferde dat om de voornaamste zeven grondstoffen die we importeren te produceren, er 10,4 miljoen hectare bos en landbouwgrond per jaar nodig is. Ter verduidelijking, dat is drie keer het Belgische grondgebied.

Veel producten uit ons dagelijks leven zorgen voor ontbossing, zonder dat we ons daarvan bewust zijn, zegt WWF. Soja, gebruikt om onze veestapel te voeden en diesel te produceren heeft de grootste voetafdruk. Cacao staat op de tweede plaats voor hout en papier, palmolie, koffie, rund en leer en natuurlijk rubber.

Veertig procent van die grondstoffen is afkomstig uit landen waar al veel ontbost werd, zoals Brazilië, Ivoorkust, Argentinië, Rusland en Indonesië.

Nationale strategie

WWF roept naar aanleiding van de studie de Belgische autoriteiten op om met spoed een nationale strategie tegen ontbossing in te voeren en vraagt de Belgen op hun consumptie aan te passen.

Tegelijkertijd wijst de studie op een gebrek aan transparantie over de informatie die aan de consument wordt verstrekt. “Ze weten vaak niet of de producten die ze kopen gekoppeld zijn aan ontbossing of niet. Er zijn weinig beschikbare en consistente gegevens over de milieu- en sociale certificeringsstatus op de Belgische markt.”

Toch kan de Belgische consument de impact van zijn consumptie beperken, onder meer door te kiezen voor vlees van een lokale, biologische en extensieve fokkerij, zegt WWF. Daarnaast kan “hij kiezen voor tweedehands artikelen (meubels, leren tassen, ...), gerecycleerd papier en gecertificeerde producten (FSC voor hout en papier, RSPO voor palmolie, Rainforest Alliance en Fairtrade voor cacao en koffie)”, besluit WWF