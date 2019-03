Belgische toerist van 78 laat zich niet in luren leggen door ‘bloemenmeisje’

Een Belgische toerist (78) heeft tijdens een reis in Malaga twee zogenaamde ‘claveleras’ staande kunnen houden nadat ze hem 150 euro lichter hadden gemaakt. Met een oude zakkenrollerstechniek hadden ze het geld gestolen, maar dat was buiten onze landgenoot gerekend. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

De Belgische toerist (78) was met zijn dochter (49) op vakantie in Malaga. De twee zaten op een bankje toen ze benaderd werden door twee zigeunervrouwen. Eén van hen speldde hem een anjer op, in ruil verwachtte ze dan een aalmoes. Toen de man zijn portefeuille bovenhaalde, leidde de tweede zigeunervrouw zijn dochter af en kwam ze tussen hen beide staan. Vervolgens griste de zigeunervrouw 150 euro uit zijn portefeuille. De 78-jarige man had meteen door wat er gebeurd was en greep de vrouw bij arm waarop een gevecht ontstond. De vrouwen konden door getuigen staande gehouden worden.

Vervolgens bood de vrouw aan om slechts 50 euro terug te geven waarop opnieuw commotie ontstond. Uiteindelijk kwam de politie ter plaatse om de twee vrouwen op te pakken. De twee ‘bloemenmeisjes’ bleken al gekend bij de politie en zullen zich moeten verantwoorden voor de rechter voor diefstal met geweld en riskeren een boete van 500 euro.

Tijdens het handgemeen krabde één van de vrouwen de Belgische man. Hij raakte lichtgewond en moest verzorgd worden door een dokter.