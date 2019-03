Iedereen kent wel het stereotiepe beeld van de reisgids in een of andere historische stad. Al dan niet met opgeheven paraplu, vlaggetje of microfoon als hulpmiddel. Als het van TUI afhangt, krijgt deze gids concurrentie. Het bedrijf experimenteert met een stereoscopische bril voor toeristen. Heeft de reisgids zijn beste tijd gehad? En wie verzorgt die trips?

Exit paraplu, welkom techbril? Want hoewel de opgeheven paraplu van de gids nog altijd het beeld domineert tijdens stadsrondleidingen, zijn toeristen met een stereoscopische bril geen sciencefiction meer. TUI Destination Experiences, dat onder de vleugels van de TUI Groep activiteiten, excursies en rondreizen op bestemmingen verzorgt, test op dit moment zo’n geavanceerde bril uit.

Zie de draak

Een dergelijke bril stelt vakantiegangers - dankzij augmented reality - in staat om plaatsen individueel te verkennen. Dit dus zonder enige interventie van een gids met kennis van zaken. Informatie, foto's, video's en 3D-modellen worden via de bril getoond bij de bezienswaardigheid.

In de test die TUI Destination Experiences momenteel in Palma in Mallorca uitvoert, kunnen gebruikers bijvoorbeeld meer te weten komen over een kunstenaar wiens schilderijen ze op dat moment bekijken. Later worden ze teruggeleid naar het verleden en zien ze de beroemde draak waarvan wordt gezegd dat hij de stad destijds heeft geterroriseerd.

Altijd blijven bestaan

De proeffase, die enkele weken duurt, is bedoeld om TUI inzichten te verschaffen in hoe de technologie het best kan worden gebruikt om reizigers de grootste toegevoegde waarde te bieden. Nadien gaat de productontwikkeling van start, zodat vakantiegangers het binnenkort zelf echt kunnen ervaren.

Is de opgeheven paraplu van de reisgids stilaan passé met deze technische evolutie? “Zeker geen verleden tijd. Het zal altijd blijven bestaan”, antwoordt Piet Demeyere, hoofd externe communicatie bij TUI België, met hoofdzetel in Oostende. “Wij omarmen technologie om ook een stuk tegemoet te komen aan het individuele karakter van onze reiziger en het gepersonaliseerde verwachtingspatroon van de klant. We bieden dus keuze”, stelt hij. Of hoe sommige toeristen liever op hun eentje op ontdekking willen gaan.

Lees verder...

>

>

>