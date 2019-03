Chirurge die dochter vermoordde krijgt het laatste woord: “Ik kan in de spiegel kijken, ik ben oprecht geweest”

Mehrnaz Didgar (51), die terechtstaat voor het doden van haar docher Eline (14), heeft het laatste woord gekregen op haar assisenproces. “Ik wou dat ik de tijd kon terugdraaien.” Gisteren pleitte haar advocaat Jef Vermassen voor de vrijspraak.



Mehrnaz Didgar (51) staat terecht voor het assisenhof van Vlaams-Brabant. Ze wordt beschuldigd van moord op haar 14-jarige dochter. De neurochirurge van UZ Leuven zou Eline Pans door verstikking om het leven hebben gebracht op haar appartement in Leuven op 26 juli 2017.

"Is er iets wat u nog wil zeggen?", vroeg de assisenvoorzitter donderdagmorgen. Mehrnaz Didgar, in het zwart gehuld, knikt naar haar advocaten en kreeg het laatste woord. De vrouw staat terecht voor het doden op haar dochter Eline. “Het is een heel zware week geweest. Ik wou alleen zeggen dat er hele week naar ons verhaal is geluisterd. We hebben ook goede herinneringen gehoord. Ik ben Steven (de vader van het slachtoffer nvdr.) en Eline heel dankbaar. Over ons ontbijtmoment, voor de tv eten op zaterdag, dat zijn dingen die in mijn hart blijven.”

“Als ik de tijd kon terugdraaien, zou dit niet nooit gebeurd zijn. Ik vind het heel akelig dat ik een moordenares zou zijn van iemand die ik zo graag heb gezien. Ik voel de pijn van Steven, de pijn van Eline niet meer te hebben. Ik vraag niets aan de jury, ik neem de volledige verantwoordelijkheid, ik zal elke beslissing aanvaarden. En ik zal elke beslissing zo sereen mogelijk uitvoeren. Ik heb altijd, van bij mijn eerste verhoor de waarheid verteld. Ik ben correct geweest en dat is voor mij belangrijk geweest. Ik kan in de spiegel kijken, ik ben oprecht geweest, dat is voor belangrijker dan wat er uiteindelijk met mij zal gebeuren. Dat was het.”

Vermassen: “Spreek haar vrij”

Woensdag trok Vermassen alle registers open tijdens zijn slotpleidooi. Hij haalde het beruchte artikel 71 aan: “Ze handelde uit onweerstaanbare dwang toen ze haar dochter om het leven bracht.”

“Kindermoord is het enige misdrijf dat uit liefde gepleegd wordt. Ik vraag de jury om Mehrnaz Didgar niet schuldig te verklaren. Spreek haar dus vrij. Deze vrouw verdient een tweede kans. En niet de stempel van moordenaar”, klonk het.

Jury in beraad: doodslag of moord?

Om 10 uur trok de assisenjury zich terug in beraad. De twaalf gezworenen moeten een oordeel vellen over de schuldvraag. Ze moeten daarbij twee vragen beantwoorden. De hoofdvraag is of Didgar schuldig is aan doodslag. Luidt dat antwoord 'ja', dan wordt overgegaan naar de bijkomende vraag die polst naar de verzwarende omstandigheid: is de opzettelijke doding met voorbedachten rade uitgevoerd? Bij een positief antwoord op die vraag is Didgar ook schuldig aan moord.