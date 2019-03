Dankzij deze 13-jarige held kon buschauffeur geen dodelijke slachtoffers maken bij busbrand

Een buschauffeur in het noorden van Italië heeft woensdag een bus met 51 schoolkinderen in brand gestoken. Er raakte niemand zwaargewond, en dat is de verdienste van één 13-jarige passagier.

“Niemand komt hier levend uit de bus”, zou de buschauffeur geroepen hebben volgens verschillende getuigenissen. De man bond alle kinderen vast en beval de begeleiders om hetzelfde te doen. Ook moest iedereen zijn gsm afgeven. Maar toen de buschauffeur een telefoon liet vallen op de grond zonder dat hij dat zelf doorhad, zag een 13-jarige jongen zijn kans. De kerel maakte voorzichtig zijn handen los en wist de gsm te bemachtigen. Hij waarschuwde meteen de politie die snel ter plaatse kwam en alle kinderen uit de bus redde.

“We waren echt doodsbang toen we de chauffeur benzine in de bus zagen gieten”, aldus de kleine held. “Maar toen ik de gsm zag liggen, heb ik snel gehandeld. Het deed wel een beetje pijn om mijn handen los te maken, maar toen ik de gsm had, heb ik meteen de politie gebeld.”

Er zijn 23 kinderen afgevoerd naar het ziekenhuis met lichte verwondingen. Niemand raakte zwaargewond en de chauffeur werd opgepakt.