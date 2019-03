Bracke spreekt Jambon tegen: “Niet in een regering stappen zonder staatshervorming, lijkt mij niet verstandig”

Siefried Bracke (N-VA) deelt de mening van partijgenoot Jan Jambon niet. “Zeggen dat we niet in een regering stappen als er geen staatshervorming komt, lijkt mij geen verstandige keuze.” Begin dit jaar verklaarde Jambon nog dat hij na de verkiezingen niet in een regering stapt tenzij het communautaire terug op tafel komt.

Sinds het stranden van de Regering-Michel I over het Verdrag van Marrakech hebben de N-VA-kopstukken het communautaire ostentatief terug uit de koelkast gehaald. Toen ze nog aan de regeringstafel zaten, was het ‘sociaal-economische’ prioritair. Nu ze de tafel verlaten hebben, is een nieuwe staatshervorming het N-VA-stokpaardje bij uitstek. Begin dit jaar verklaarde Jan Jambon, overigens kandidaat-premier, nog dat hij niet in een regering “zou stappen zonder hervormingsagenda”. Kamervoorzitter en partijgenoot Siegrfried Bracke deelt die mening niet. “Ik ga geen vrienden maken, maar ik blijf ervan overtuigd dat het sociaal-economische eerst komt”, zei hij donderdag tijdens een interview in ‘De Ochtend’ op Radio 1. Meteen volgde een voetnoot: “Het communautaire is daar een onderdeel van.”

De uitspraak van Jambon vindt hij “niet verstandig”, maar “belet niet dat we moeten doen wat we kunnen om anderen te overtuigen van hoe zinnig het is om onze staat te hervormen en af te slanken, lean and mean maken”. Volgens Bracke is het communautaire uitermate van belang om het land economisch te doen draaien zoals het hoort. Om die reden wil de Kamervoorzitter zo veel mogelijk artikelen van de Grondwet aan het einde van de legislatuur voor herziening vatbaar verklaren.

Binnen de regering in lopende zaken, vooral bij CD&V en MR, is daar weinig animo voor. “Het zou ontstellend jammer zijn dat het democratisch systeem gebruikt wordt als een blok beton waaraan er niets kan veranderen.”